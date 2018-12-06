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Люксембург первым в мире сделает общественный транспорт бесплатным

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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
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Правительство Люксембурга собирается сделать весь общественный транспорт в стране бесплатным.

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Плата за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах герцогства будет отменена летом 2019 года. Власти считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в Люксембурге и избавить столицу от пробок, пишет The Independent.

В городе Люксембург проживает 110 тыс. человек, однако еще 400 тыс. ездят туда на работу на личном транспорте. Помимо отмены платы за проезд правительство намерено легализовать в Люксембурге покупку, хранение и употребление марихуаны.

Бесплатный общественный транспорт — распространенная мировая практика, однако на уровне городов, самым большим из которых является Таллин (440 тыс. жителей). 

По данным журнала Jacobin, всего в Евросоюзе насчитывается 56 таких случаев — больше всего в Польше (21) и Франции (20).

В Великобритании с 1 ноября легализовали продажу и употребление марихуаны и препаратов с ее содержанием в медицинских целях.

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