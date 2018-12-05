Прямой эфир

Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Заколдованное место: зачем нужен новый саммит по сирийскому Идлибу
С инициативой проведения встречи выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщает агентство SANA, погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Коалиция наносит авиаудары под предлогом помощи отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF) в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Сирийские СМИ неоднократно отмечали, что жертвами оказываются мирные жители. Кроме того, указывается на использование белого фосфора.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.

2 декабря коалиция ликвидировала в Сирии одного из главарей ИГ Абу аль-Умарайна. Он был замешан в убийстве бывшего рядового американской армии Питера Кэссига в 2014 году.

24 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США рассматривают «Исламское государство» как союзника для смены политического режима в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Генштабе назвали число уничтоженных в Сирии боевиков
Сирийские военные уничтожили более 270 террористов ИГ в провинции Эс-Сувейда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017