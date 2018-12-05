Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает агентство SANA, погибли пять человек, еще несколько получили ранения.
Коалиция наносит авиаудары под предлогом помощи отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF) в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Сирийские СМИ неоднократно отмечали, что жертвами оказываются мирные жители. Кроме того, указывается на использование белого фосфора.
Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.
2 декабря коалиция ликвидировала в Сирии одного из главарей ИГ Абу аль-Умарайна. Он был замешан в убийстве бывшего рядового американской армии Питера Кэссига в 2014 году.
24 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США рассматривают «Исламское государство» как союзника для смены политического режима в Сирии.