В Генштабе назвали число уничтоженных в Сирии боевиков

Армия Сирии в 2018 году уничтожила 23 тыс. боевиков и освободила 387 населенных пунктов. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Так, сирийским войскам под руководством российских военных советников удалось освободить от террористов зоны деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная, передает ТАСС.

Герасимов отметил, что при освобождении населенных пунктов не применялась военная сила, поскольку нельзя было допустить жертв среди мирного населения. Решающую роль в операциях сыграл Центр по примирению враждующих сторон.

«В ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тыс. человек. «Непримиримым» боевикам был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблус», — уточнил начальник Генштаба.

Он добавил, что более 40 тыс. членов вооруженных отрядов «умеренной» оппозиции присоединились к правительственным войскам Сирии.

Конфликт в арабской республике начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.