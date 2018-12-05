В Генштабе назвали число уничтоженных в Сирии боевиков
Армия Сирии в 2018 году уничтожила 23 тыс. боевиков и освободила 387 населенных пунктов. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Так, сирийским войскам под руководством российских военных советников удалось освободить от террористов зоны деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная, передает ТАСС.
Герасимов отметил, что при освобождении населенных пунктов не применялась военная сила, поскольку нельзя было допустить жертв среди мирного населения. Решающую роль в операциях сыграл Центр по примирению враждующих сторон.
«В ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тыс. человек. «Непримиримым» боевикам был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблус», — уточнил начальник Генштаба.
Он добавил, что более 40 тыс. членов вооруженных отрядов «умеренной» оппозиции присоединились к правительственным войскам Сирии.
Конфликт в арабской республике начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков.
В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.