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Исполнители госзаказа будут отчитываться по каждому тендеру

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Со следующего года исполнители госзаказа будут отчитываться о своих расходах отдельно по каждому тендеру. Речь идет о контрактах, подлежащих казначейскому сопровождению (в основном это заказы на сумму от 100 млн рублей). Об этом «Известиям» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов.

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По его словам, изменения позволят исключить намеренное завышение сторонами стоимости госконтрактов и нецелевую растрату бюджетных средств.

Подобная практика уже три года используется в российской оборонной отрасли. В результате часть малого и среднего бизнеса ушла с рынка. Эксперты объяснили это возросшими затратами исполнителей на документальное оформление контрактов и их невозможностью соответствовать предъявленным требованиям.

Тем не менее, специалисты поддержали инициативу. Мера позволит сэкономить бюджетные средства, сделает ценообразование более прозрачным и положительно скажется на сроках исполнения контрактов. Кроме того, повышенный контроль будет удерживать от нарушений и самих заказчиков, считают они.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 декабря.

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