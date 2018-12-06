На особом счету: исполнители госзаказа отчитаются за каждый тендер

Стоимость госконтрактов может быть снижена. Для этого исполнители госзаказа со следующего года должны будут отчитываться о финансовых результатах отдельно по каждому тендеру на сумму от 100 млн рублей. О внедрении соответствующего положения «Известиям» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов. По его словам, таким образом планируется защититься от переплаты по тендерам. Эксперты считают, что новая практика приведет к более прозрачному ценообразованию проектов, их стоимость может снизиться в разы. Негативные последствия такого регулирования — это расходы на дополнительное бухгалтерское и юридическое сопровождение госконтрактов, которые могут оказаться не по карману небольшим компаниям.

По словам Александра Демидова, со следующего года законом о федеральном бюджете будет введено специальное положение — «О раздельном учете при казначейском сопровождении». Согласно новации, «юридические лица (генподрядчики и субподрядчики) будут вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному или муниципальному контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг», сказал замглавы казначейства. Под действие регулирования подпадут только контракты, подлежащие казначейскому сопровождению (в основном это заказы на сумму от 100 млн рублей). Цель инициативы — повышение эффективности использования бюджетных средств.

— Такая практика позволит сделать процесс определения затрат на стоимость продукции для государственных и муниципальных нужд более прозрачным. Это создаст условия для установления цен на такую продукцию на уровне не выше рыночных, — отметил Александр Демидов.

Иными словами, казначейство сможет лучше понимать, какие именно расходы компания понесет в ходе выполнения того или иного госконтракта и насколько их стоимость отличается от средней по рынку.

Проблемы при формировании цены госконтрактов действительно есть, уверен гендиректор консалтинговой компании «Рустелеком» Юрий Брюквин. Например, конкурсная документация может быть составлена заказчиком таким образом, чтобы не допустить к участию в закупке «лишних» претендентов. Такая практика ограничивает конкуренцию, в результате чего цена, например, на услуги связи для государственных органов может в разы отличаться от аналогичных услуг на конкурентном рынке. Контроль расходов по госзаказу может позитивно повлиять на ситуацию.

Похожая практика раздельного учета расходов по государственным и частным заказам с конца 2015 года действует в российской оборонной отрасли. Каждому контракту для Минобороны присваивается идентификационный код, в привязке к которому исполнитель гособоронзаказа, а также все его субподрядчики открывают расчетные счета в одном из специально уполномоченных банков. Цель такой практики — проконтролировать, на что конкретно были потрачены деньги государства.

В оборонной отрасли введение раздельного учета привело к уходу с рынка многих компаний, прежде всего из сегмента малого и среднего бизнеса, отметила профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко. По ее словам, предприятия не смогли подстроиться под новые правила. Во-первых, расходы на дополнительное бухгалтерское и юридическое сопровождение госконтрактов оказались слишком велики. Во-вторых, требования к отчетности, предъявляемые уполномоченными Минобороны банками, были невыполнимы для небольшого бизнеса, привыкшего работать по серым схемам.

Раздельный учет действительно поможет разумнее расходовать бюджетные средства, сошлись во мнении эксперты. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, в зависимости от сферы масштабы экономии могут отличаться. По мнению Елены Ткаченко, наибольшего эффекта удастся добиться в госзакупках лекарств. По ряду препаратов сумма госконтрактов может снизиться в несколько раз.

На проблему ценообразования по госконтрактам неоднократно указывало правительство и контрольные органы. Например, замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла о необходимости разработки четких правил формирования госконтрактов, в первую очередь их цены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что госзакупки — это одна из основных «болевых точек» страны в части коррупции. Завышение цены контрактов — это результат проблем формирования госзаказа на всех его стадиях — начиная с обоснования закупки. По оценке Счетной палаты, в 2017 году объем нарушений при госзакупках составил 104,6 млрд рублей (в два раза больше, чем годом ранее).

Разделение расходов по госзаказу и коммерческим контрактам — это правильная инициатива, которая повысит прозрачность и результативность закупочного процесса, согласен президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его мнению, возможность наглядного администрирования всех цепочек финансирования способна положительно сказаться и на сроках исполнения обязательств всех сторон контракта.