В Европе произошел сбой в работе Facebook

Пользователи Facebook из ряда стран Евросоюза сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Так, сбой затронул пользователей из Великобритании, Франции, Польши, Германии, Чехии и России.

Пользователи сообщают, что не могут войти в свой аккаунт — как с персональных компьютеров, так и с мобильных устройств. У некоторых пользователей вовсе не открывается сайт.

Предыдущий сбой в работе Facebook произошел 20 ноября текущего года. Тогда пользователи жаловались на проблемы работы сайта и трудности при входе на страницу. Сбой затронул пользователей из Великобритании, Испании, Франции и Нидерландов, России и других стран.