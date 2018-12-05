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В Европе произошел сбой в работе Facebook

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Пользователи Facebook из ряда стран Евросоюза сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Так, сбой затронул пользователей из Великобритании, Франции, Польши, Германии, Чехии и России.

Пользователи сообщают, что не могут войти в свой аккаунт — как с персональных компьютеров, так и с мобильных устройств. У некоторых пользователей вовсе не открывается сайт.

Предыдущий сбой в работе Facebook произошел 20 ноября текущего года. Тогда пользователи жаловались на проблемы работы сайта и трудности при входе на страницу. Сбой затронул пользователей из Великобритании, Испании, Франции и Нидерландов, России и других стран.

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