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В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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В работе социальных сетей Facebook и Instagram во вторник, 20 ноября, произошел крупный сбой. На это указывают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки начались приблизительно в 16:00 мск. У пользователей Instagram недоступна лента подписок, а также возникают проблемы с входом в учетную запись и загрузкой сайта. Пользователи Facebook также жалуются на проблемы работы сайта и трудности при входе на страницу.

Чаще всего сообщения о сбоях оставляют жители Европы. Неполадки наблюдаются в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании и некоторых других странах. Проблемы испытывают в том числе пользователи из России. Кроме того, жалобы поступают из США, Южной Америки и Азии.

Ранее в этот же день пользователи Facebook Messenger заявили о сбое в работе приложения. О неполадках сообщили жители Польши, Великобритании, Франции, Португалии и некоторых других странах.

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