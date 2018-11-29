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Пользователи Facebook сообщили о блокировке постов со скандальными фото Макрона

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Фото: Twitter.com
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Facebook блокирует посты с фотографиеями президента Франции Эммануэля Макрона в обществе полуголых темнокожих мужчин как контент, не соответствующий правилам соцсети. Об этом сообщили несколько пользователей.

«Моя публикация от 30 сентября с Макроном на этой фотографии подверглась цензуре в Facebook. Мой комментарий был: «Забавный путь к празднованию 60-летия Пятой республики». Причина: нагота! Эти люди сумасшедшие», — написал Vincent G. Richrd в Twitter.

«Забавно спустя два месяца Facebook заблокировал за «наготу» фото Макрона», –– отметил пользователь по ником Jonas Vets.

Еще один пользователь опубликовал уведомление от Facebook с объяснением блокировки.

«Я только что получил предупреждение от Facebook о публикации фотографии. Написано, что на фото демонстрируется «нагота» и «сексуальные действия». Что произошло после фотосессии?» –– пишет Jullien Ibos.

Снимки, на которых французский президент позирует с полуголыми мужчинами, появились в сентябре и были сделаны во время поездки Макрона на остров Сен-Мартен. На одной из фото мужчина со спущенными штанами показывает неприличный жест. В сети раскритиковали президента за фотосессию.

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