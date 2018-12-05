Президент Мексики допустил возможность переговоров с Трампом по миграции

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заявил, что может в ближайшее время обсудить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом миграционный кризис на границе двух стран. Об этом 5 декабря сообщил ТАСС.

«Весьма вероятно, что в ближайшие дни я свяжусь с Дональдом Трампом», — цитирует агентство Лопеса Обрадора. Он отметил, что наладил хорошие контакты с американским президентом.

Мексиканский лидер отметил, что основной темой переговоров станет миграционный кризис в связи с прибытием караванов мигрантов из Центральной Америки к границе США.

Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

5 декабря Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволит сэкономить миллиарды долларов, а также сократить поток поступающих в США наркотиков.