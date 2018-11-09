В Центральной Америке и Мексике разыгрывается невеселый спектакль, который, по замыслу его режиссеров, непременно должен оказаться драмой. В Мехико прибыл первый караван иммигрантов, состоящий из 5 тыс. граждан Гондураса. Эти люди направляются в сторону границы с США в поисках лучшей доли в самой богатой стране мира. Но только ли нищета отправила их в дальний путь? Есть все основания полагать, что за этим маршем стоят совершенно конкретные силы, которые пытаются использовать иммигрантов как разменную монету в борьбе против президента Трампа.

Итак, каковы видимые причины исхода огромной массы людей? Западная либеральная пресса первопричиной называет многолетний политический кризис, который характеризуется тем, что президент страны Хуан Эрнандес фактически узурпировал власть в республике. В 2013-м он был избран президентом Гондураса на четырехлетний срок. По истечении первого президентского мандата Эрнандес «уговорил» Верховный избирательный трибунал позволить ему баллотироваться на второй срок вопреки конституции. Мало в Гондурасе таких политиков, которых народ ненавидит так же яростно, как своего президента. Тем не менее Эрнандес мотает второй президентский срок, что вызвало массовые протесты, подавление которых привело к гибели людей. Всё это происходит на фоне ужасающей бедноты: из десяти местных жителей в нищете свое существование влачат шестеро, а четверо — в крайней нищете. К этому добавляется зашкаливающая уголовная преступность.

Президент Гондураса возлагает вину за организацию каравана беженцев на местные «радикальные левые силы», якобы представляющие интересы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стремящегося, как это утверждается, дестабилизировать положение в Гондурасе. Ход почти беспроигрышный: Эрнандес, относящий себя к сторонникам США, обвиняет Мадуро, которого называют «левым» и которого США пытаются сбросить. Однако в этой логике есть брешь. Зачем Мадуро дестабилизировать Гондурас, если от Гондураса Венесуэла никак не зависит?

Так или иначе, первый караван беженцев после трехнедельного пешего пути уже в Мехико.

Его участникам отведен столичный спортивный комплекс Jesús Martínez El Palillo. Здесь есть передвижные медицинские пункты, организовано трехразовое питание. На подходе еще несколько караванов. По дороге к гондурасским беженцам присоединились мигранты из Гватемалы и Сальвадора. По оценкам местных властей, в общей сложности по территории Мексики в сторону границы с США движутся примерно 10 тыс. центральноамериканцев.

Сами искатели лучшей жизни не очень представляют, что именно они намерены делать в ближайшее время, в какой пункт на мексикано-американской границе они собираются прибыть. Многочисленные короткие интервью с участниками каравана, которые публикуются на страницах мексиканской и испанской печати, говорят о том, что это в основном молодые люди. Все они полуграмотные крестьяне и, как абсолютное большинство жителей сельских районов стран Центральной Америки, по-детски наивны. Они бегут из своих стран, говоря, что их гонит стремление к лучшей жизни. Кто-то сказал этим темным людям, что лучшая жизнь ждет их в США. Они искренне в это верят.

Возникает вопрос: кто реально подтолкнул этих людей к миграции? Ведь кто-то в одночасье внушил этой огромной массе людей мысль о том, что надо сниматься с насиженных мест и идти — порой целыми семьями с детьми — куда-то в неизвестность. Это очень похоже на массовое зомбирование. Кто-то очень умело использует бедственное положение забитых гондурасских крестьян в своих целях.

Чтобы понять суть происходящего и кто этот «кто-то», надо, как всегда, ответить на вопрос: кому это выгодно? С трудом верится в причастность Венесуэлы. Первое, о чем надо вспомнить, — беженцы идут в США. Известно, что президент Трамп настроен решительно против любых иммигрантов и даже заявил о намерении построить стену на границе с Мексикой. Это вызвало бурю протестов со стороны демократов и всей американской либеральной общественности, которая обвинила Трампа в ксенофобии ив расизме. Поэтому ясно, что любое обострение вопроса с иммигрантами невыгодно Трампу, поскольку влечет за собой усиление выпадов против него, но выгодно демократам и всему либеральному «болоту» — по той же причине.

Можно с большой долей уверенности предположить, что «двигателем» этого марша беженцев является открытый враг Трампа, основатель фонда «Открытое общество» Джордж Сорос. Напомню, что он имеет прямое отношение к организации массовых антитрамповских феминистских демонстраций, произошедших в США вскоре после победы Трампа на выборах. Если уж Сорос организовал потоки миллионов мигрантов в Европу с Ближнего Востока, информация о чем неоднократно появлялась в европейской печати, то одурачить 10 тыс. неграмотных «латинос» и двинуть их к границе с США — проще простого.

Президент США уже заявил, что караван иммигрантов из Центральной Америки «очень опасен», и потому он направил на границу с Мексикой 5 тыс. военнослужащих и намерен направить еще 15 тыс. Трамп сказал, что что ни один иммигрант не сможет незаконно пересечь американскую границу.

И самое страшное начнется именно в тот момент, когда караваны этих по сути одураченных людей достигнут ее. Истинным организаторам их шествия непременно надо, чтобы они дошли до мексикано-американской границы и попытались проникнуть на территорию США. Ведь тогда в дело вступят американские военные, а они могут начать стрелять. И что там дальше случится — никто не знает. Если кто-то из иммигрантов погибнет, тогда можно закатить вселенский скандал, который низведет рейтинг Трампа до минимальных позиций и, кто знает, усилит возможности импичмента.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

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