Детсад в Мурманской области проверят после заболевания детей

Прокуратура Мурманской области проверит детский сад № 2 «Северяночка» в Снежногорске, воспитанники которого обратились за медицинского помощью. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований санитарного законодательства, в том числе при организации приготовления пищи.

По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, пишет ИА FlashNord.

Также 4 декабря стало известно, что Следственный комитет по региону продолжает проверку по факту отравления детей в Мурманской областной детской больнице. Жалобы от пациентов инфекционного отделения поступили в середине ноября.

«Предварительно установлено, что причиной отравления является норовирус и ротовирус, которые передаются контактно-бытовым путем», — сообщила ИА «Би-порт» старший помощник руководителя СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина.