Прямой эфир

Детсад в Мурманской области проверят после заболевания детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Мурманской области проверит детский сад № 2 «Северяночка» в Снежногорске, воспитанники которого обратились за медицинского помощью. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований санитарного законодательства, в том числе при организации приготовления пищи.

По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, пишет ИА FlashNord

Также 4 декабря стало известно, что Следственный комитет по региону продолжает проверку по факту отравления детей в Мурманской областной детской больнице. Жалобы от пациентов инфекционного отделения поступили в середине ноября.

«Предварительно установлено, что причиной отравления является норовирус и ротовирус, которые передаются контактно-бытовым путем», — сообщила ИА «Би-порт» старший помощник руководителя СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверо детей госпитализированы в Туле из-за отравления в школе
Отравившихся воспитанников детдома в Саянске выписали из больницы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017