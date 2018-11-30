Четверо детей госпитализированы в Туле из-за отравления в школе
В детскую инфекционную больницу Тулы госпитализировали четверых детей, которые подхватили кишечную инфекцию в центре образования № 40.
Как сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на региональный минздрав, состояние детей стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
О случаях заболевания детей в одной из школ Тулы кишечной инфекцией стало известно сегодня, 30 ноября. Медицинские власти оперативно организовали все необходимые мероприятия по выявлению причин случившегося.
В учреждении проводят дезинфекцию, детей, контактировавших с заболевшими, осматривают, у них взяли анализы. Проводится лабораторное исследование объектов окружающей среды.
Ранее сообщалось об эвакуации из здания школы поселка Товарковского в Тульской области около 220 учеников и учителей. Причиной стал киндер-сюрприз с ртутью, который одна из учениц принесла в класс.