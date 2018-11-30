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Отравившихся воспитанников детдома в Саянске выписали из больницы

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В Иркутской области закончили лечение девять заболевших кишечной инфекцией воспитанников Саянского детского дома-интерната. Еще четверо ребят пока в больнице, их выпишут в ближайшие дни.

С 6 по 11 ноября были госпитализированы семеро детей. 12 ноября еще шесть мальчиков доставили в клинику с подозрением на кишечную инфекцию, но их диагноз не подтвердился. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Саянска.

Напомним, 20 ноября началась доследственная проверка по факту отравления 13 воспитанников Саянского детского дома-интерната. Возможно, будет возбуждено уголовное дело о халатности.

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