Экс-банкир Гришин признался в ограблении банковской системы РФ

Долларовый миллиардер и бывший совладелец Росевробанка Сергей Гришин рассказал, как грабил банковскую систему России и участвовал в различных аферах. Об этом он поведал американским властям, чтобы выпросить у них гражданство. Видеообращения банкира попали в распоряжении Life.

По мнению издания, ролик записан в начале осени 2018 года на борту личного самолета банкира Gulfstream стоимостью более $30 млн.

Гришин признается, что практически довел банковскую систему РФ до коллапса в 1990-х. Он приписывает себе изобретение аферы с авизо, которые процветали в начале 1990-х годов.

«Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках», — рассказывает бизнесмен.

Миллиардер пояснил, что изготавливал дубликат авизо от имени эстонских банков, поскольку оригинал был якобы утерян и ставил в документе ту сумму, которую ему хотелось.

В другом видеообращении Гришин рассказал, как ограбил российские банки во второй раз, когда была создана система чеков для расчета между компаниями.

В качестве примера он описывает следующий процесс: одной московской компании нужно перевести $2 млн в Санкт-Петербург с помощью чеков. Нужно прийти в банк и попросить выписать чек на эту сумму, затем сесть в «Сапсан» и приехать в Петербург.

«Мы приходим в банк и просим: «Выпишите, пожалуйста, нам чек на $2 млн. Только воспользуйтесь, пожалуйста, моей ручкой. Я ее очень люблю». — «Не вопрос, — отвечает банк. — Давайте сюда свою ручку», — продолжает миллиардер.

По его словам, эта пишущая ручка особенная и позволяет стирать написанное. В итоге на руках появляется оригинальный банковский документ с печатью, подписью и датой, где можно стереть сумму $2 млн и написать, например, $250 млн.

«И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали», — пояснил Гришин, добавив, что это одна из самых секретных схем мошенничества на постсоветском пространстве.

Экс-совладелец Росевробанка также выразил готовность рассказать всем заинтересованным, «кто и когда проворачивал подобные дела», назвать все известные ему фамилии.

В других видеобращениях он рассказал, как просил президента США Дональда Трампа выдать ему гражданство и обвинил жену в мошенничестве, а затем подал на развод.

Авизо — это уведомление о переводе денег из одного расчетно-кассового центра (РКЦ) в другой. Мошенники изготавливали поддельные авизо и направляли их на обработку в Центробанк, «Промстройбанк» и другие кредитные организации, после чего деньги перечислялись в банк получателя. Пропажу денег удавалось заметить только через месяц, когда их уже успевали обналичить. Ущерб от афер с авизо в 1990-е годы оценивался в 4 трлн рублей, отмечает издание.

Росевробанк входил в топ-50 крупнейших банков России по активам. Кредитная организация стала фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). По мнению экспертов центра, банк активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию.