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Экипаж «Механика Погодина» не может покинуть танкер из-за военного положения

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Фото: youtube.com
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Украинские власти посоветовали экипажу российского судна «Механик Погодин», удерживаемого в порту Херсона, не сходить с танкера из-за военного положения в стране.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судовладельца компании «В. Ф. Танкер», капитан танкера получил от представителей Государственной пограничной службы Украины устное уведомление об этом.

Судовладелец также заявил о невозможности смены экипажа судна из-за запрета въезда на Украину российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы. После этого Киев объявил о введении до 26 декабря военного положения в ряде регионов Украины.

30 ноября госпогранслужба Украины сообщила о введении запрета на въезд в страну российским мужчинам. В Верховной раде при этом предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.

В августе Киев заблокировал в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту, поскольку он внесен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). 18 августа украинские власти объявили о блокировке судна в порту Херсона на три года. Кроме того, представители Киева трижды пытались проникнуть на борт российского танкера, однако экипажу удалось им помешать.

Россия назвала задержание незаконным и потребовала немедленного освобождения «Механика Погодина».

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