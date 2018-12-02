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Террористы похитили 40 водителей в Афганистане

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Фото: Global Look Press/Emran Waak/Xinhua
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Боевики движения «Талибан» (признано террористической организацией в РФ) похитили в провинции Саманган на севере Афганистана около 40 водителей грузовиков. Об этом 2 декабря сообщило афганское агенство TOLONews

По данным правоохранителей, инцидент произошел в селении Хашак Дара в районе Дара-э-Суф-Пайен около 10:00 утра. Представитель местной полиции Мохаммад Мухир Рахими заявил, что террористы берут в плен мирных граждан ради получения выкупа. В настоящее время, по его словам, ведутся поиски похищенных.

Афганские террористы заметно активизировались в последние дни. Так, 28 ноября стало известно, что как минимум 30 человек, включая женщин и детей, стали жертвами боев между боевиками движения «Талибан» и силами безопасности страны в провинции Гильменд на юге Афганистана. В этот же день у центра подготовки сил безопасности в Кабуле прогремел взрыв.

24 ноября 26 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на военной базе в восточной провинции Афганистана Хост.

20 ноября в афганской столице произошел взрыв во Дворце бракосочетаний, где проходило празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Погибло около 50 человек, еще более 80 получили ранения.

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