Спецслужбы Бельгии сообщили об использовании террористами Telegram

Бельгийские спецслужбы констатировали, что террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) активнее стали использовать Telegram для распространения пропаганды.

Такие данные приведены в годовом отчете бельгийской контрразведки VSSE. В документе указывается, что раньше террористы использовали Facebook, Twitter и другие интернет-ресурсы.

«В течение нескольких лет такие компании, как Facebook, Twitter и YouTube, начали реагировать на такие сообщения и быстро удалять их, что привело к частичному перемещению такой пропаганды в более замкнутую среду приложений для обмена сообщениями, таких как Telegram», — приводит выдержку из доклада «РИА Новости».

8 ноября директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что международные террористы всё шире применяют интернет-сервисы для создания каналов связи и координации своей деятельности. По его словам, проблема с Telegram заключается в том, что ее владелец не понимает необходимости оказания содействия силовым структурам в борьбе с терроризмом.

3 апреля этого года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для дешифровки переписки устроивших теракт в Санкт-Петербурге боевиков.