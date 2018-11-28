30 мирных жителей погибли в Афганистане в ходе боестолкновений

Как минимум 30 человек, включая женщин и детей, стали жертвами боев между боевиками движения «Талибан» (признано террористической организацией в РФ. — Ред.) и силами безопасности страны в провинции Гильменд на юге Афганистана 28 ноября.

По данным местных властей, большинство погибших — это жертвы авиаудара по жилому дому. Помимо этого, Associated Press сообщает, что на месте проведения операции талибы хранили боеприпасы, там же был припаркован автомобиль, начиненный взрывчатыми веществами.

Отмечается, что в результате военной операции удалось уничтожить 16 боевиков.

28 ноября произошел еще как минимум один инцидент связанный с террористами в Афганистане. У центра подготовки сил безопасности в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, взорвался заминированный автомобиль. После взрыва были слышны звуки стрельбы.

24 ноября 26 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на военной базе в восточной провинции Афганистана Хост.

20 ноября в афганской столице произошел взрыв во Дворце бракосочетаний, где проходило празднование дня рождения пророка Мухаммеда. Погибло около 50 человек, еще более 80 получили ранения.