В России заявили о готовности к участию в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

Россия готова принять участие в противодействии террористической организации «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ) в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции в среду, 28 ноября.

«В районе Идлиба остается достаточно значительное присутствие «Джебхат ан-Нусры» — более 15 тыс. боевиков», — цитирует его ТАСС.

Лаврентьев выразил надежду, что военнослужащие сирийской умеренной оппозиции смогут справиться с врагом и «навести там порядок собственными силами».

«Если понадобится, конечно, то мы готовы оказать всяческую помощь, в том числе с участием подразделений сирийских правительственных войск», — добавил он.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

Исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») появилась на территории Сирии в 2011 году. В апреле 2013 года лидер боевиков Абу Бакр аль-Багдади объявил о слиянии с группировкой ИГ (запрещена в РФ). Однако в ноябре того же года между организациями произошел раскол.