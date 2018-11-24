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Британский генерал счел Россию более опасной угрозой, чем ИГ и «Аль-Каида»

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для страны более серьезную угрозу, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ).

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«Россия сегодня, бесспорно, представляет собой гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем угрозы, исходящие от исламских экстремистских группировок, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ)», — сказал генерал.

В интервью The Daily Telegraph Карлтон-Смит также утверждает, что Россия «готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».

По его словам, Великобритания и ее союзники не могут просто смотреть на угрозу, якобы исходящую от России. Самым важным ответом является укрепление действий НАТО, указал Карлтон-Смит.

Отмечается, что генерал вступил в должность командующего сухопутными силами Великобритании в июне. Это было его первое интервью в новой должности, передает ТАСС.

Ранее «Известиям» рассказали в НАТО, что заинтересовано в диалоге с Россией для снижения напряженности. Вместе с тем военный блок не собирается отказываться от политики сдерживания в отношении РФ из-за крымских событий и ситуации на Украине.

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