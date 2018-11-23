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Готовившие теракты в Москве во время Кубка конфедераций получили от 7 до 9 лет

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Московский окружной военный суд приговорил трех фигурантов уголовного дела о подготовке терактов во время Кубка конфедераций по футболу в Москве к длительным срокам лишения свободы.

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Согласно приговору суда, Адам и Ибрагим Гакаевы проведут в колонии общего режима семь лет, Фокшана Голуба приговорили к девяти годам и штрафу в 40 тыс. рублей.

Прокуратура обвинила их в подготовке к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Голубу вменили еще два эпизода незаконной деятельности.

Как передает 23 ноября «РИА Новости», Голуб признает обвинения, которые касаются изготовления и хранения оружия. Гакаевы считают себя полностью невиновными.

Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира принимали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В Москве матчи посетили больше 150 тыс. человек.

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