Появились кадры задержания участника банды Басаева

Центр общественных связей ФСБ 20 ноября показал кадры с задержанным членом банды террориста Шамиля Басаева. Черхигов Хазваха принимал участие в захвате заложников в Буденновске Ставропольского края в 1995 году.

На видео Хазваха подтверждает, что его задержали именно за участие в теракте, отмечает 20 ноября РЕН ТВ. Тогда в Буденновске погибли 129 мирных жителей.

О задержании подозреваемого стало известно 19 ноября.

В конце августа Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чечни, которого считают участником банды Шамиля Басаева. По данным следствия, он участвовал в том числе в нападении на военнослужащих в 1999 году, тогда погибли 15 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Участвовал в боевых действиях в Абхазии (1992–1993) и Чечне (1994–1996). Организовал теракт в Буденновске, ликвидирован силовиками в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.