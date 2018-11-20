Прямой эфир

Появились кадры задержания участника банды Басаева

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр общественных связей ФСБ 20 ноября показал кадры с задержанным членом банды террориста Шамиля Басаева. Черхигов Хазваха принимал участие в захвате заложников в Буденновске Ставропольского края в 1995 году.

На видео Хазваха подтверждает, что его задержали именно за участие в теракте, отмечает 20 ноября РЕН ТВ. Тогда в Буденновске погибли 129 мирных жителей.

О задержании подозреваемого стало известно 19 ноября.

В конце августа Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чечни, которого считают участником банды Шамиля Басаева. По данным следствия, он участвовал в том числе в нападении на военнослужащих в 1999 году, тогда погибли 15 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Участвовал в боевых действиях в Абхазии (1992–1993) и Чечне (1994–1996). Организовал теракт в Буденновске, ликвидирован силовиками в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ задержала собиравших деньги через Telegram сторонников ИГ
Глава ФСБ России заявил о возможном слиянии ИГ и «Аль-Каиды»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017