Участник захвата заложников в Буденновске из банды Басаева задержан в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с МВД России задержали в Москве члена банды Басаева, который принимал участие в захвате заложников в Буденновске Ставропольского края в 1995 году.

Как 20 ноября передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержание произошло 19 ноября. Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения принимал участие в нападении и захвате заложников, отметили в спецслужбе.

Летом 1995 года при атаке террористов погибли 129 мирных жителей.

В конце августа Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чечни, которого считают участником банды Шамиля Басаева. По данным следствия, он участвовал в том числе в нападении на военнослужащих в 1999 году, жертвами которого стали 15 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Участвовал в боевых действиях в Абхазии (1992–1993) и Чечне (1994–1996). Организовал теракт в Буденновске, ликвидирован силовиками в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.