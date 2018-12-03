Бросок в Лос-Анджелес: самбо может попасть на Олимпиаду через 10 лет

Временное признание самбо Международным олимпийским комитетом (МОК) дает этому виду спорта шанс попасть в программу летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Статус будет действовать в течение трех лет. За это время Международной федерации самбо (FIAS) необходимо выполнить несколько условий, включая соответствие всем требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также организация должна заняться повсеместным распространением самбо на четырех континентах с проведением крупных международных соревнований. На решение комитета влияют и дополнительные показатели, такие как зрелищность, охват аудитории, коммерческая успешность этого вида спорта.

Париж или Лос-Анджелес

По словам президента FIAS Василия Шестакова, за ближайшие три года организация сделает всё возможное, чтобы единоборства попали в программу летних Олимпийских игр.

— В течение трех лет нам надо получить постоянное признание, — сказал «Известиям» Василий Шестаков. — Для этого предстоит провести еще много работы. Необходимо будет доказать МОКу, что наши намерения серьезны. Получение постоянного признания не будет еще означать автоматического попадания в программу Олимпийских игр — это третий и последний этап. Но если в течение трех лет мы осуществим все намеченные планы и убедим МОК дать нам постоянное признание, то считаю, что у самбо будут шансы быть на Олимпиаде уже в Париже в 2024 году. В качестве демоспорта.

При этом полноценное участие самбо в программе Олимпийских игр возможно уже с 2028 года в Лос-Анджелесе.

— Нам надо провести переговоры с МОКом относительно всех возможных деталей, начиная от количества комплектов медалей и заканчивая тем, в каких весовых категориях они будут разыгрываться в 2028 году, если самбо туда попадет, — пояснил «Известиям» президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. — Также важно выполнять все предписания МОКа, участвовать в его программах и акциях, поправить все моменты, которые не соответствуют уставу международной организации. В общем, предстоит еще много работы, чтобы окончательно войти в олимпийскую семью.

Рост конкуренции

За последние годы количество стран, участвующих в чемпионатах мира по самбо, значительно увеличилось. Также усилилась конкуренция в борьбе за медали. Несмотря на продолжающееся доминирование российских спортсменов в виде спорта, придуманном в нашей стране, в последнее время их преимущество уже не такое тотальное как раньше.

— Нам надо продолжать расширять число своих сторонников, наращивать популярность самбо по всему миру, усиливать конкуренцию среди стран,— продолжил Василий Шестаков. — В этом направлении сделано уже много — с каждым годом всё больше и больше представителей разных государств оказываются в призерах чемпионата мира, а количество просмотров наших крупных соревнований в интернете стремительно растет. Нам надо продолжать эту динамику, если мы хотим довести переговоры с МОКом до логического завершения.

Глава FIAS подчеркнул, что его организации нужно и дальше расширять сотрудничество с международными структурами и продвигать самбо в программы соревнований. В частности, важный шаг был сделан во время чемпионата мира-2018 в Бухаресте. В один из дней соревнований в столице Румынии был подписан меморандум о сотрудничестве между FIAS и CISM (Международный совет военного спорта). Таким образом, в скором времени самбо может быть включено в программу Всемирных игр военнослужащих, а также чемпионатов мира среди военных.

— В той работе, которую нам надо проделать для получения постоянного признания, ключевым моментом будет участие в Панамериканских играх, Всемирных играх и Юношеских олимпийских играх, — добавил Василий Шестаков. — Мы уже давно работаем над тем, чтобы самбо там было представлено. Если бы мы не участвовали в Азиатских играх и других соревнованиях подобного уровня, то никто бы в МОКе даже не стал нас воспринимать всерьез.

Олимпийский шанс Хабиба Нурмагомедова

Многие спортсмены в восторге от решения МОКа, но пока воздерживаются от обещаний продолжать карьеру вплоть до первой Олимпиады в истории самбо, если она состоится в максимально сжатые сроки.

— Это однозначно праздник для всего нашего вида спорта, ставший результатом колоссальных усилий FIAS и национальных федераций всего мира, — отметил в разговоре с «Известиями» семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. — Не хочется загадывать, готов ли я продолжать карьеру вплоть до того, как появится шанс поехать на Олимпиаду. Так далеко смотреть не в моих правилах — стараюсь мыслить ближайшими соревнованиями. Сейчас главное, чтобы мы все сумели воспользоваться полученным шансом и добились полноценного признания самбо МОКом.

Артем Осипенко усомнился, что возможные олимпийские перспективы заставят вернуться в этот вид спорта звездных представителей смешанных единоборств во главе с Хабибом Нурмагомедовым, начинавшим свою карьеру спортсмена в боевом самбо и завоевавшим в этом качестве два золота чемпионатов мира.

— Лично я только за приход таких людей в самбо, — сказал Артем Осипенко. — Было бы неплохо их снова увидеть на ковре. Другое дело, что вернуться будет непросто, поскольку они давно не выступали в самбо, а его специфика существенно отличается от того, с чем сталкиваются Хабиб или Федор Емельяненко в боях. Да и думаю, сами они не будут возвращаться — у них и так всё хорошо в своих нынешних видах спорта.

Отец Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов не стал комментировать возможность перехода своих подопечных в самбо, но позитивно оценил решение о временном признании этого вида спорта.

— Мы все очень рады, что самбо наконец-то официально стало претендентом на попадание в программу Олимпийских игр, — заявил «Известиям» Абдулманап Нурмагомедов. — Для нас это очень важный шаг, о котором мы давно мечтали. Очень приятно, что это произошло в 80-летний юбилей самбо и накануне года этого вида спорта в России.

Вид спортивного единоборства самбо (от «самозащита (самооборона) без оружия») был создан в СССР в 1930-е годы. Официальной датой рождения считается 16 ноября 1938 года. Прошедший в ноябре 2018-го в Бухаресте чемпионат мира проходил под знаком 80-летия этого вида спорта.

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