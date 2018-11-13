Василий Шестаков: «Самбо заслуживает признания МОКа»

На минувшей неделе в столице Румынии состоялось 43-е мировое первенство по самбо. В год 80-летия этого вида спорта победу в общем зачете праздновала команда России. На ее счету 15 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Однако, как считает президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, из-за возросшей конкуренции победы нашим спортсменам даются уже не так легко, как раньше. В интервью «Известиям» он оценил организацию турнира в Бухаресте, а также рассказал о текущих перспективах введения самбо в программу летних Олимпийских игр.

— Как оцените организацию мирового первенства в Румынии?

— ЧМ прошел на высоком уровне. Компактный зал, всё красиво оформлено. Зрителям очень хорошо видно, что происходит на коврах. Для этого сделали специальный помост. Информация вовремя обновляется. Всё было организовано очень качественно.

— Руководители МОКа и FIFA почти на каждом закрытии Олимпийских игр и чемпионатов мира говорят, что они были лучше предыдущих. Вы можете тоже самое сказать про чемпионат мира в Бухаресте по сравнению с прошлогодним первенством в Сочи?

— Каждый турнир имеет свои преимущества. Где-то чемпионат мира организован лучше, где-то есть свои недочеты. Но в целом, считаю, что в Бухаресте организация была хорошая, как и год назад в Сочи.

— Какую роль сыграл прошедший чемпионат мира в развитии самбо?

— Любое мировое первенство играет существенную роль, а турнир в Бухаресте — тем более, потому что он прошел в год 80-летия самбо. На этом первенстве случилось немало приятных сюрпризов. Впервые представительница Франции завоевала золотую медаль. Бронза на счету спортсменки из Филиппин — это первая медаль чемпионата мира в самбо для этой страны. На сегодня у нас 23 страны завоевали награды различного достоинства. Это говорит о том, что самбо развивается по всему миру. Это результат работы всех национальных федераций, исполкома FIAS. Ну и, конечно, результат колоссальной помощи наших выдающихся и популярных самбистов — Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова. Разумеется, нельзя не отметить поддержку компании «Роснефть», генерального спонсора чемпионата мира по самбо. Наша общая работа помогла добиться тех результатов, которые есть сегодня.

— Что вас порадовало больше всего на этом чемпионате мира?

— То, что появляются новые страны-участницы, которых мы раньше не видели на своих соревнованиях. Например, Коста-Рика. В других сборных, не в первый раз участвующих на чемпионате мира, но ранее не хватавших звезд с неба, появляются яркие спортсмены. Я бы выделил представителя Сирии (Мунир Гюсн. — «Известия»), который в двух раундах прошел очень сильных соперников. Конкуренция в мировом самбо усиливается. Думаю, в будущем эта тенденция продолжится. Если раньше российские самбисты доминировали, то сейчас им очень тяжело выигрывать медали. На каждый бой они выходят как на последний, что закаляет их характер. Но и иностранные спортсмены показывают высочайшее мастерство и волю к победе.

— Какое количество стран-участниц рассчитываете увидеть через год на ЧМ в Сеуле?

— Мы гонимся не за количеством, а за качеством. Для нас важно, чтобы на соревнования приезжали спортсмены, которые будут показывать зрелищное самбо. В последние годы сложилась традиция, что на чемпионаты мира приезжают представители порядка 75–90 стран. Мы рассчитываем сохранить такой порядок цифр и в дальнейшем. К сожалению, в Бухарест не попало несколько сборных из Африки. Надеемся, в будущем эти трудности не помешают им участвовать в мировых первенствах. В целом скажу, что сейчас достаточно стран участвует на турнире, но мы, конечно, будем только приветствовать появление новых сборных.

— Почему на следующий год столицей чемпионата мира выбран именно Сеул?

— Каждый исполком FIAS тщательно выбирает города-кандидаты. И подробно обсуждает их достоинства и недостатки с точки зрения проведения чемпионата мира по самбо. В этот раз корейцы гарантировали нам оптимальные условия для организации соревнования.

— Насколько самбистское прошлое помогает добиваться успехов российским представителям в смешанных единоборствах, в частности, Хабибу Нурмагомедову?

— Думаю, сам Хабиб лучше бы ответил на этот вопрос. Но, если вы заметили, в какой футболке он ходит, то там написано: «Если бы самбо было слабым, оно бы называлось джиу-джитсу» (смеется). Не хочу оскорблять другие виды спорта, но на сегодня самбо — это самый сильный вид единоборств. Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Олег Тактаров и многие другие не раз доказывали, что боевое самбо — это самый динамичный, яркий, зрелищный, технически насыщенный вид спорта.

— Как относитесь к слухам, что Хабиб может сойтись с Флойдом Мейвезером?

— Здесь сам Хабиб должен решить, с кем и когда ему драться. От себя могу сказать только одно: уверен, если эта схватка состоится, он дастся Мейвезеру не так легко, как поединок с Конором Макгрегором. Потому что Нурмагомедов — боец, с ним договориться невозможно.

— Что в 2018 году было предпринято в переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по части попадания самбо в программу Олимпийских игр?

— Нами предпринято всё, что можно и нельзя. У нас 19 стран в прямом эфире транслируют чемпионат мира. Впервые нас транслировал олимпийский канал. За прошедший год прирост аудитории самбо составил порядка 1 млн человек. Немногие олимпийские виды спорта могут похвастаться такой популярностью. Так что ждем декабрьского заседания исполкома МОК в Лозанне. Надеемся получить там временное признание. Следующим шагом должно стать постоянное признание, а уже третья стадия — включение в программу Игр. Я надеюсь, если мы до конца текущего года получим временное признание, то уже в 2019 году войдем в олимпийскую программу. Самбо этого заслуживает.

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