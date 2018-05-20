Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по самбо

Члены сборной России по самбо в последний день чемпионата Европы, в воскресенье завершившегося в Афинах, завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Обладателями наград высшей пробы стали Владимир Березовский (категория до 62 кг), Евгений Максимов (до 82 кг), Артем Осипенко (свыше 100 кг), Анастасия Валова (до 56 кг), Аржаан Чылбак (боевое самбо, до 52 кг) и Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 68 кг).

Серебро досталось Ирине Громовой, выступавшей в категории до 68 кг. Бронзовую награду удалось взять Гамзату Хирамагомедову (боевое самбо, до 90 кг).

Всего на минувшем турнире российские спортсмены завоевали 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей, заняв первое место в медальном зачете турнира. Чемпионат Европы, генеральным спонсором которого является компания «Роснефть», проходил в Афинах с 18 по 20 мая.

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