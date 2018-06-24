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Сергей Табаков: «Крупные турниры должны мигрировать между странами»

Исполнительный директор Международной федерации самбо — об организации чемпионата Африки в Тунисе и необходимости проводить крупные соревнования в разных местах
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Фото: sambo-fias.org
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В Тунисе стартовал чемпионат Африки по самбо. О том, почему время проведения этого соревнования совпало с чемпионатом мира по футболу в России, и сложностях в его организации в интервью «Известиям» рассказал исполнительный директор Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Табаков.

— Как оцените организацию чемпионата Африки в Тунисе по сравнению с турнирами, которые вы проводите в Европе?

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— Есть трудности роста. Организаторы стараются, но им пока не хватает опыта. Мы что-то скорректируем и поправим. На второй день уже всё будет замечательно — я в этом уверен. Не сомневаюсь, что из этого соревнования удастся извлечь позитив для дальнейшего развития. У нас налажена работа в Марокко и Камеруне. Будем здесь и дальше проводить соревнования. Надеюсь, Тунис тоже подтянется к ним после того, как извлечет опыт из нынешнего первенства. Самое надежное — провести турнир в России. Но чемпионат Африки там точно невозможно организовать. Поэтому надо помогать таким странам, как Тунис.

— Почему вы решили проводить чемпионат Африки параллельно с чемпионатом мира по футболу в России?

— Изначально мы обозначили коридор, что континентальные первенства проходили бы в мае. Но у многих африканцев в это время Рамадан. Соответственно, они в это время не могут готовиться и выступать. Поэтому мы сместили чемпионат Африки на июнь — и попали на футбол.

— А на конец июля или август нельзя было сместить?

— Понимаете, FIAS в данном случае выполняет функции консультанта, супервайзера. Мы помогаем организаторам обеспечить себе соответствие стандартам качества проведения соревнований. Но стараемся не влезать во внутренние дела континентальных федераций. И не навязываем им сроки. Тем более континентальные федерации — это промежуточное звено. Для нас в большей степени важны национальные федерации. Они являются нашими главными «боевыми единицами». А учреждать континентальные федерации и проводить у себя континентальные соревнования — это дело самих континентов. FIAS к ним приезжает лишь для того, чтобы помочь всё организовать. Не навязывать и доминировать, а именно помочь.

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— Вы сказали, что на чемпионате мира в Марокко многое уже было отработано. Тогда всё прошло безукоризненно?

— Нет, я не сказал, что всё было безукоризненно. Но там есть команда организаторов. Тоже было непросто, но они справились. На том чемпионате имелись недостатки, но мы руководствуемся принципом, которого придерживается Международный олимпийский комитет (МОК): топовые соревнования должны мигрировать между континентами и странами. Это предполагает развитие. Его не будет, если мы станем проводить турниры только в развитых странах Европы и Азии. Поэтому надо идти на риск. Вы знаете, об Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро было много негативных отзывов, но всё равно это дало развитие стране. Нельзя выбирать место проведения соревнований там, где легко. Надо рисковать, пробовать. И страны получат опыт, который им в дальнейшем пригодится. Над этим FIAS совместно со своим генеральным спонсором компанией «Роснефть» будет продолжать работать.

— С учетом разницы в масштабах Марокко может помочь опыт проведения чемпионата мира по самбо? Страна уже пыталась сейчас добиться права проведения у себя ЧМ-2026 и собирается бороться за получение ЧМ-2030…

— Здесь никак вообще нельзя проводить параллели. Футбол — это совершенно другая отрасль и другой мир. Есть спорт, и есть футбол — эти понятия можно воспринимать как отдельные.

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