Сборная России выиграла Кубок президента ФИАС по самбо

В корейском городе Инчхон завершился международный турнир по самбо Кубок президента ФИАС (Международная федерация самбо). Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав наибольшее количество медалей, — на счету отечественных самбистов 16 наград (семь золотых, семь серебряных и две бронзовые). Второе место досталось атлетам из Узбекистана (пять золотых и одна серебряная медали), на третьей строчке с тремя наградами расположились французы (две золота и одно серебро).

Среди мужчин золотыми медалистами в составе сборной России стали Роман Верхолат (82 кг), Родион Асканаков (боевое самбо, 57 кг), Рустам Конзошев (боевое самбо, 62 кг) и Николай Ковтун (боевое самбо, 68 кг).

У женщин наград высшей пробы удостоились Виктория Филиппович (52 кг), Айко Ри (64 кг) и Екатерина Зайцева (60 кг).

Всего в Кубке президента ФИАС 2018 года в Инчхоне приняли участие более 60 спортсменов из девяти стран — России, Узбекистана, Франции, Монголии, Республики Корея, Гонконга, Тайваня, Японии и Казахстана. Соревнования открывались красочной шоу-программой с традиционными корейскими танцами с мечами. Турнир посетили руководители многих международных федераций, а также глава ФИАС Василий Шестаков.

— Я остался доволен уровнем организации турнира, всё прошло хорошо, — заявил он «Известиям». — Мы уже в четвертый раз проводим Кубок президента ФИАС в Республике Корее и надо отметить, что уровень организации всё время растет. Принимающая сторона уделяет большое внимание развитию самбо у себя в стране, что не может не радовать. В следующем году мы хотим провести в Корее чемпионат мира, поэтому этот турнир можно назвать своего рода проверкой перед более масштабными соревнованиями.

Также Василий Шестаков отметил и значительный рост конкуренции между самбистами из разных стран.

— Что касается спортивной составляющей турнира, то зрители стали свидетелями поистине захватывающих и интересных схваток, — продолжил президент ФИАС. — Очень здорово выступили французы, одолев в двух финалах сильных российских атлетов. Приятное впечатление продолжают производить корейцы, которые с каждым годом добиваются всё больших успехов. Они воспитали уже одного чемпиона мира (2017 год), и я уверен, что самбисты из этой страны будут прогрессировать и дальше. Многие спортсмены из разных стран уже сегодня создают серьезную конкуренцию традиционно сильным россиянам. Это говорит о том, что самбо планомерно развивается во всем мире.

Международный турнир Кубок президента ФИАС, генеральным спонсором которого традиционно выступает компания «Роснефть», проводится в Республике Корея уже в четвертый раз. Ранее турнир принимал у себя город Донхэ, однако в 2018 году соревнования было решено перенести в Инчхон.