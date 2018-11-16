Прямой эфир

Путин распорядился развивать самбо в России

0
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин издал 16 ноября распоряжение «О мерах по поддержке и развитию самбо в РФ». Копия документа появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства поручил российскому кабинету министров создать оргкомитет по празднованию 80-летия самбо в 2018 году и разработать план проведения праздничных мероприятий.

Также правительству необходимо принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, разработать меры государственной поддержки членов сборной России по этому спортивному единоборству.

16 ноября на сайте Всероссийской федерации самбо появилась информация, что в Санкт-Петербурге 80-летия спортивной дисциплины отметят выстрелом из пушки. Президент международной федерации самбо Василий Шестаков 13 ноября в интервью газете «Известия» заявил, что российское национальное единоборство заслужило признание Международного олимпийского комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный спортивный комплекс построили в Иркутской области
Спортивный кластер построят на берегу моря в Феодосии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017