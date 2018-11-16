Путин распорядился развивать самбо в России

Президент России Владимир Путин издал 16 ноября распоряжение «О мерах по поддержке и развитию самбо в РФ». Копия документа появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства поручил российскому кабинету министров создать оргкомитет по празднованию 80-летия самбо в 2018 году и разработать план проведения праздничных мероприятий.

Также правительству необходимо принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, разработать меры государственной поддержки членов сборной России по этому спортивному единоборству.

16 ноября на сайте Всероссийской федерации самбо появилась информация, что в Санкт-Петербурге 80-летия спортивной дисциплины отметят выстрелом из пушки. Президент международной федерации самбо Василий Шестаков 13 ноября в интервью газете «Известия» заявил, что российское национальное единоборство заслужило признание Международного олимпийского комитета.