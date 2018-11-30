Международная федерация самбо получила временное признание МОК

Международная федерация самбо (FIAS) получила временное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает на официальном сайте FIAS.

«Сегодня мы сделали большой и, пожалуй, самый трудный шаг вперед. Но впереди еще много работы. Следующий шаг — получение постоянного признания МОКа и затем — включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы с этим справимся», — заявил президент FIAS Василий Шестаков.

Он отметил, что сейчас самбо развивается в нескольких дисциплинах (спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное, демонстрационное) и является народным видом спорта.

В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков указал, что число поклонников данного вида спора растет и сегодня самбо развивается почти в 100 странах. «Наш национальный вид единоборств заслуживает быть олимпийским», — приводит «РИА Новости» слова Колобкова.

16 ноября президент России Владимир Путин издал распоряжение «О мерах по поддержке и развитию самбо в РФ». Согласно документу, в стране создадут условия для массового вовлечения граждан в занятия этим видом спорта.

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