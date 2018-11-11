Сборная России по самбо завоевала пять золотых медалей во второй день ЧМ

Сборная России по самбо выиграла пять золотых медалей во второй день чемпионата мира в Бухаресте.

Диана Рябова выиграла схватку в весовой категории до 52 кг. Станислав Скрябин завоевал медаль в весе до 74 кг, а Альсим Черноскулов — до 100 кг.

В боевом самбо Камиль Абдулазизов завоевал золотую медаль в категории до 62 кг, а Валентин Молдавский — в весе свыше 100 кг.

Также в активе российской команды одна серебряная медаль, завоеванная Дмитрием Самойловым в боевом самбо в весовой категории до 82 кг, и бронза Екатерины Оноприенко (до 64 кг).

В первый день ЧМ россияне также завоевали пять золотых медалей. Мировое первенство завершится 12 ноября.

30 сентября самбисты сборной России в пятый раз подряд выиграли Кубок президента. Соревнования прошли в Баллимине (Северная Ирландия).

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