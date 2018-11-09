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Самбисты из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо в Бухаресте.

Победы обержали Мария Молчанова — в весовой категории до 48 кг, Яна Костенко (до 60 кг), Андрей Кубарков (до 52 кг) и Давид Оганисян (до 90 кг).

Также золото в боевом самбо выиграл Николай Нестеров (до 57 кг).

Кроме того, российские спортсмены выиграли три бронзовые медали: Михаил Мохнаткин (до 100 кг), Заур Азизов (до 74 кг) и Никита Клетцов (до 68 кг). Чемпионат мира завершится 12 ноября.

30 сентября самбисты сборной России в пятый раз подряд выиграли Кубок президента. Соревнования прошли в Баллимине (Северная Ирландия).

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