Опубликованы кадры поединка с тигром на юношеском турнире по самбо в Керчи

Необычным способом поздравил победителей Всероссийского юношеского турнира «Кубок двух морей» по самбо воспитатель тигров Михаил Зарецкий. Он сразился с тигром во время спортивного мероприятия.

Кадры поединка опубликованы в YouTube.

Дети, с интересом наблюдавшие за схваткой, не подсказывали дрессировщику, какой прием лучше всего использовать.

«Кубок двух морей» проходил в Керчи, передает НСН. В этом году в турнире приняли участие 830 человек. Они представляли различные регионы России от Сахалина до Калининграда. Также в соревнованиях приняла участие команда из Южной Кореи.

9 сентября завершился Международный турнир по самбо Кубок президента ФИАС (Международная федерация самбо). Соревнования проходили в корейском городе Инчхон. В общекомандном зачете российские спортсмены заняли первое место, завоевав наибольшее количество медалей. На счету россиян 16 наград (семь золотых, семь серебряных и две бронзовые).