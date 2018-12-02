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Россия завершила испытания новейшего комплекса «Пенициллин»

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Фото: Youtube/RussianArms
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Новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно прошел испытания. Об этом в воскресенье, 2 декабря, рассказали журналистам в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

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«Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены», — цитирует сообщение «РИА Новости»

Отмечается, что поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год.

1 декабря издание The National Interest сообщило, что «Пенициллин» может стать новой серьезной угрозой для американской тяжелой артиллерии. Отмечалось, что комплекс засекает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и отпико-электронного модуля.

При этом детекторы системы настолько точны, что могут засечь даже хлопок дверью. Кроме того, 1Б75 оснащен 12 камерами, половина из которых тепловизионные. Это позволяет сортировать полученные данные с огромной скоростью. Комплекс может обнаружить цель в радиусе 25 км за пять секунд и заранее определить место падения снарядов противника.

Кроме того, по данным издания, у противника мало шансов обнаружить российскую систему, так как «Пенициллин» не использует неотъемлемые для радиолокационных станций электромагнитные волны.

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