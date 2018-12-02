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В США рассказали о новом способе России уничтожить американскую артиллерию

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Фото: youtube.com
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Новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» может стать новой серьезной угрозой для американской тяжелой артиллерии, пишет The National Interest.

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«Корпорация «Ростех» на выставке «Армия 2018» представила последнюю передовую разработку в области артиллерийской разведки. Компания уверена, что система под названием «Пенициллин» произведет такую же революцию, как ее тезка произвела в области медицины», –– пишет эксперт издания Марк Эпископос.

Он отмечает, что «Пенициллин» засекает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и отпико-электронного модуля.

При этом детекторы системы настолько точны, что могут засечь даже хлопок дверью. Кроме того, 1Б75 оснащен 12 камерами, половина из которых тепловизионная. Это позволяет сортировать полученные данные с огромной скоростью.

Комплекс может обнаружить цель в радиусе 25 км за 5 секунд и заранее определить место падение снарядов противника.

«Радарные системы позволяют находить цели на относительно больших расстояниях, особенно против систем, которые стреляют большими снарядами. Однако радарам может быть трудно обнаружить более мелкие снаряды, такие как минометные», –– пишет эксперт.

Кроме того, он отмечает, что противник имеет малые шансы обнаружить российскую систему, так как «Пенициллин» не использует неотъемлемые для радиолокационных станций электромагнитные волны.

В настоящее время комплекс завершает испытания. Начало его серийного производства ожидается в 2019 году.

29 ноября National Interest составил рейтинг пяти самых опасных кораблей России.

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