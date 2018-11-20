Прямой эфир

«Дивизия будущего»: на Урал отправят БМП-убийцу

Перспективное соединение Центрального военного округа получит модернизированные боевые машины
0
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные боевые машины БМП-2М, станет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и тактика. Из-за этого в войсках ее называют «дивизия будущего». Модернизированная БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным целям и получила прозвище «убийца танков». В дальнейшем опыт организации и вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам.

Минобороны приняло решение вооружить 90-ю танковую дивизию новейшей модификацией боевых машин пехоты БМП-2М, оснащенных боевым модулем «Бережок», сообщили «Известиям» в военном ведомстве. Современную технику получат мотострелковые полки соединения и мотострелковые батальоны танковых полков — это увеличит огневую мощь и противотанковые возможности пехоты.

БМП-2М «Бережок» — самая современная модификация боевой машины пехоты БМП-2, заслужившей высокие оценки военных. Поставлявшаяся в войска с 1980-х годов, она хорошо зарекомендовала себя благодаря маневренности, проходимости и способности работать в самых разных климатических условиях.

Модификация БМП-2 по проекту «Бережок» изначально была разработана для экспорта — первые такие машины были поставлены в Алжир, где успешно эксплуатируются. Однако позднее отечественная разработка получила высокую оценку и внутри страны. Военные решили, что боевая машина такого уровня должна стоять на вооружении Российской армии.

На БМП-2М «Бережок» установлены современная система управления огнем, новые средства поражения и более мощный двигатель. Помимо 30-мм автоматической пушки и спаренного пулемета калибра 7,62, она получила автоматический гранатомет и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), которые управляются из кабины (в предыдущих версиях для обслуживания ПТУР экипажу надо было покинуть машину).

В систему управления огнем БМП-2М входит панорамный прицел с тепловизором, который стоит у командира. Рабочее место наводчика-оператора оборудовано комбинированным прицелом со стабилизацией в двух плоскостях, прибором ночного видения и лазерным дальномером. На машине установлен принципиально новый комплекс управления огнем, который позволяет поражать цель в автоматическом режиме: оператору достаточно лишь выбрать ее и нажать на кнопку.

Справка «Известий»

90-я танковая дивизия была сформирована в 2016 году, ее части дислоцируются на территории Челябинской и Свердловской областей. Она получила звание гвардейской и почетное наименование Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Эти регалии в годы войны носила 90-я стрелковая дивизия, она же с 1965 по 1985 год именовалась 90-й гвардейской танковой.

 

В отличие от традиционной штатной структуры, оставшейся с советских времен, воссозданная два года назад 90-я ТД имеет в своем составе не три танковых полка и один мотострелковый, а два танковых и два мотострелковых. Кроме того, в нее входят самоходно-артиллерийский, зенитно-ракетный полки и отдельные батальоны боевого и тылового обеспечения.

 

 

Сущность войн меняется, и соединения смешанного состава — то, что отвечает требованиям современности, подчеркнул президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

— Не массой людей и техники сегодня можно и нужно достигать успеха, а высокой маневренностью, концентрацией огня, внезапными ударами, — пояснил он «Известиям». — Именно БМП-2М позволяет достичь высокой концентрации огня за короткий промежуток времени. Эти боевые машины, как, кстати, и наши современные вертолеты и самолеты, не просто являются носителями какого-то вида оружия, а имеют комплекс ударных средств.

По его словам, и новые БМП-2М, и танки, которые стоят на вооружении дивизии, обладают и достаточной маневренностью, и огневой мощью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017