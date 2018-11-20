«Дивизия будущего»: на Урал отправят БМП-убийцу

Первым соединением, которое полностью перейдет на модернизированные боевые машины БМП-2М, станет 90-я танковая дивизия (ТД), сформированная недавно на Урале. Она стала своего рода опытной площадкой, на которой отрабатываются новая штатная структура и тактика. Из-за этого в войсках ее называют «дивизия будущего». Модернизированная БМП-2М может эффективно вести огонь как по площадям, так и по бронированным целям и получила прозвище «убийца танков». В дальнейшем опыт организации и вооружения 90-й ТД будет распространен по войскам.

Минобороны приняло решение вооружить 90-ю танковую дивизию новейшей модификацией боевых машин пехоты БМП-2М, оснащенных боевым модулем «Бережок», сообщили «Известиям» в военном ведомстве. Современную технику получат мотострелковые полки соединения и мотострелковые батальоны танковых полков — это увеличит огневую мощь и противотанковые возможности пехоты.

БМП-2М «Бережок» — самая современная модификация боевой машины пехоты БМП-2, заслужившей высокие оценки военных. Поставлявшаяся в войска с 1980-х годов, она хорошо зарекомендовала себя благодаря маневренности, проходимости и способности работать в самых разных климатических условиях.

Модификация БМП-2 по проекту «Бережок» изначально была разработана для экспорта — первые такие машины были поставлены в Алжир, где успешно эксплуатируются. Однако позднее отечественная разработка получила высокую оценку и внутри страны. Военные решили, что боевая машина такого уровня должна стоять на вооружении Российской армии.

На БМП-2М «Бережок» установлены современная система управления огнем, новые средства поражения и более мощный двигатель. Помимо 30-мм автоматической пушки и спаренного пулемета калибра 7,62, она получила автоматический гранатомет и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), которые управляются из кабины (в предыдущих версиях для обслуживания ПТУР экипажу надо было покинуть машину).

В систему управления огнем БМП-2М входит панорамный прицел с тепловизором, который стоит у командира. Рабочее место наводчика-оператора оборудовано комбинированным прицелом со стабилизацией в двух плоскостях, прибором ночного видения и лазерным дальномером. На машине установлен принципиально новый комплекс управления огнем, который позволяет поражать цель в автоматическом режиме: оператору достаточно лишь выбрать ее и нажать на кнопку.

Справка «Известий» 90-я танковая дивизия была сформирована в 2016 году, ее части дислоцируются на территории Челябинской и Свердловской областей. Она получила звание гвардейской и почетное наименование Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Эти регалии в годы войны носила 90-я стрелковая дивизия, она же с 1965 по 1985 год именовалась 90-й гвардейской танковой. В отличие от традиционной штатной структуры, оставшейся с советских времен, воссозданная два года назад 90-я ТД имеет в своем составе не три танковых полка и один мотострелковый, а два танковых и два мотострелковых. Кроме того, в нее входят самоходно-артиллерийский, зенитно-ракетный полки и отдельные батальоны боевого и тылового обеспечения.

Сущность войн меняется, и соединения смешанного состава — то, что отвечает требованиям современности, подчеркнул президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

— Не массой людей и техники сегодня можно и нужно достигать успеха, а высокой маневренностью, концентрацией огня, внезапными ударами, — пояснил он «Известиям». — Именно БМП-2М позволяет достичь высокой концентрации огня за короткий промежуток времени. Эти боевые машины, как, кстати, и наши современные вертолеты и самолеты, не просто являются носителями какого-то вида оружия, а имеют комплекс ударных средств.

По его словам, и новые БМП-2М, и танки, которые стоят на вооружении дивизии, обладают и достаточной маневренностью, и огневой мощью.