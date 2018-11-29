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Составлен рейтинг самых опасных российских военных кораблей

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Американский журнал The National Interest составил рейтинг пяти самых опасных кораблей Военно-морских сил России (ВМС РФ). Список опубликовали в четверг, 29 ноября.

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В рейтинг попали крупнейший в мире боевой крейсер Северного флота России «Петр Великий» класса «Киров», ракетный крейсер «Москва» класса «Слава», корвет «Сообразительный» типа «Стерегущий». Также в рейтинге числятся эскадренный миноносец «Настойчивый» и единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов».

Авторы отмечают, что российский флот унаследовал большую часть боевых кораблей от СССР. Однако в 1990-е годы существенная часть флота пришла в негодность из-за нехватки ресурсов и отсутствия нужного обслуживания. При этом сегодня ВМС РФ принимают участие в военных конфликтах морского характера. Из-за этого делается большой упор на модернизацию и развитие российского флота при помощи новейших разработок.

В результате российский флот имеет на вооружении первоклассные боевые корабли, которые, несмотря на ряд технических проблем, могут решать широкий спектр задач в море, пишет издание.

В сентябре российские военные моряки Тихоокеанского флота получили не имеющий аналогов в мире плавающий «штаб звездных войн». Им стал модернизированный корабль слежения за космической обстановкой «Маршал Крылов».

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