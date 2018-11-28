Прямой эфир

США менее чем за четыре года построят 40 новых военных кораблей

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США менее чем за четыре года намерены увеличить свой военно-морской флот на 40 кораблей, до 327 единиц. Об этом 27 ноября сообщил помощник министра американских ВМС Джеймс Гёрц.

«Наш текущий план предполагает, что ВМС [получат] 327 кораблей к 2023 финансовому году и 355 — к 2034 году», –– цитирует его «РИА Новости».

Проект строительства новых кораблей уже заложен в бюджет страны на 2019 год. Общий размер утвержденного бюджета уже стал рекордным и достиг $716 млрд.

Гёрц выразил уверенность, что увеличение численности ВМС необходимо «для сохранения конкурентного преимущества» США среди флотов других стран.

В настоящее время в составе ВМС США находятся 287 кораблей, в том числе 66 подводных лодок.

19 ноября сообщалось, что фрегаты и корветы ВМФ России получат новые сверхзвуковые дальнобойные ракеты, которые смогут поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбить со света: корабли получат новые зенитные ракеты
Они помогут держать на расстоянии вражескую авиацию
Фрегат «Адмирал Макаров» пополнит соединение ВМФ в Средиземноморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017