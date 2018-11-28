США менее чем за четыре года построят 40 новых военных кораблей

США менее чем за четыре года намерены увеличить свой военно-морской флот на 40 кораблей, до 327 единиц. Об этом 27 ноября сообщил помощник министра американских ВМС Джеймс Гёрц.

«Наш текущий план предполагает, что ВМС [получат] 327 кораблей к 2023 финансовому году и 355 — к 2034 году», –– цитирует его «РИА Новости».

Проект строительства новых кораблей уже заложен в бюджет страны на 2019 год. Общий размер утвержденного бюджета уже стал рекордным и достиг $716 млрд.

Гёрц выразил уверенность, что увеличение численности ВМС необходимо «для сохранения конкурентного преимущества» США среди флотов других стран.

В настоящее время в составе ВМС США находятся 287 кораблей, в том числе 66 подводных лодок.

19 ноября сообщалось, что фрегаты и корветы ВМФ России получат новые сверхзвуковые дальнобойные ракеты, которые смогут поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км.