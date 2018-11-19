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Российский генерал рассказал о новом вооружении для артиллерии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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К 2020 году как минимум 70% артиллерии в Сухопутных войсках будет представлено новейшими образцами. Об этом «Известиям» рассказал начальник РВиА Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Он отметил, что в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», обладающие повышенной скорострельностью и точностью.

Кроме того, завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», которая использует инновационный режим стрельбы «Шквал огня».

«Комплекс уже проходит опытную эксплуатацию в войсках. Он обладает инновационным режимом стрельбы «Шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Этот комплекс — первый шаг на пути роботизации артиллерийских систем», –– сказал Матвеевский.

Военные также получат модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Торнадо-С» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», которые не только соответствуют современным требованиям, но и превосходят зарубежные аналоги.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Шквал огня: как переоснащают российскую артиллерию

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