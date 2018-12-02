Киев разработал новые правила въезда в Крым для иностранных журналистов

Министерство информации Украины разработало новый порядок въезда в Крым для иностранных журналистов. Теперь для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска сотрудниками СМИ понадобится специальное разрешение.

По данным ТАСС, это правило будет действовать в период военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко. Известно, что такое разрешение будет давать право на однократный въезд и выезд с территории полуострова. Решение о выдаче пропуска принимает Госпогранслужба, уточняется в сообщении.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, так как полуостров является частью России. Она добавила, что представители СМИ могут свободно посещать Крым, въезжая на территорию РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% его жителей высказались за воссоединение со страной. Украина и ряд западных государств не признали итоги голосования.

29 ноября Киев запретил иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения. Также сообщалось о планах ограничить въезд на территорию полуострова для представителей СМИ.

Военное положение ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас суда арестованы, возбуждено уголовное дело.