Прямой эфир

Киев разработал новые правила въезда в Крым для иностранных журналистов

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство информации Украины разработало новый порядок въезда в Крым для иностранных журналистов. Теперь для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска сотрудниками СМИ понадобится специальное разрешение.

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

По данным ТАСС, это правило будет действовать в период военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко. Известно, что такое разрешение будет давать право на однократный въезд и выезд с территории полуострова. Решение о выдаче пропуска принимает Госпогранслужба, уточняется в сообщении. 

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, так как полуостров является частью России. Она добавила, что представители СМИ могут свободно посещать Крым, въезжая на территорию РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% его жителей высказались за воссоединение со страной. Украина и ряд западных государств не признали итоги голосования.

29 ноября Киев запретил иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения. Также сообщалось о планах ограничить въезд на территорию полуострова для представителей СМИ. 

Военное положение ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас суда арестованы, возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым
Киев разработает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017