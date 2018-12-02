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Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В пятницу замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила о запрете въезда в Крым и Донбасс для иностранных журналистов на время действия военного положения.

Захарова уточнила, что в МИД Украины опровергли заявление Джапаровой, отметив, что подобные решения должна принимать Государственная пограничная служба страны. По мнению российского дипломата, заявления украинской стороны являются фарсом.

«Пока Государственная пограничная служба Украины не добавила пару строчек к этому фарсу, хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически», — написала Захарова в Facebook. 

Она добавила, что представители СМИ могут свободно посещать Крым, въезжая на территорию России в соответствии с утвержденным порядком. 

Крымский полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% его жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран не признали итоги голосования.

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