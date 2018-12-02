Интенсивность судоходства под Крымским мостом увеличилась в 2018 году

За 10 месяцев текущего года интенсивность судоходства в Керченском проливе выросла, сообщили 1 декабря в инфоцентре «Крымский мост».

Ранее в иностранных СМИ появилось высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель о затруднении судоходства в Керченском проливе, пишет ТАСС.

«Мост никак не может мешать судоходству. По данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года», –– заявили в инфоцентре.

Таким образом, в обе стороны за указанный период прошли более 16,7 тыс. судов. Длина 167 из них превышала 160 м.

В сообщении центра указывается, что фарватерный участок Крымского моста рассчитан таким образом, чтобы все суда, обычно курсирующие Азово-Черноморском регионе, могли проходить под ним без проблем.

26 ноября сообщалось, что железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за обнаруженного археологами древнего поселения Манитра.