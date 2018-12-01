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Киев разработает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым

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Фото: TASS/Planet Observer/UIG
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Министерство информационной политики Украины занялось вопросом доступа иностранных журналистов в Крым на время действия военного положения в ряде украинских регионов, сообщили в ведомстве.

«Министерство информационной политики в контакте с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой работают над выработкой процедуры, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов во «временно оккупированный» Крым», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы украинского ведомства.

Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели в 10 областях республики после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

Крымский полуостров вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% его жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран не признали итоги голосования.

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