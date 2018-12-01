СК начал проверку после отравления детей крысиным ядом

Следователи организовали доследственную проверку по факту отравления школьников в Казани крысиным ядом. Об этом 1 декабря на своем сайте сообщило управление Следственного комитета России по Республике Татарстан.

По информации ведомства, 30 ноября в одной из средних школ Авиастроительного района Казани ученица третьего класса нашла в актовом зале пакет, в котором находились гранулы яда от грызунов. Она попробовала содержимое пакета, и предложила сделать тоже самое двум одноклассникам.

Происходящее увидели педагоги, которые привлекли медперсонал для промывки желудков учащихся. Несмотря на это, два ребенка — 9-летний мальчик и девочка — были госпитализированы с признаками отравления в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. Следователи в настоящее время проверяют, как ядохимикаты оказались в школе, каким образом их хранили и применяли.

Ранее об инциденте с отравлением школьников рассказал Роспотребнадзор по Татарстану. Специалисты ведомства обследовали школу и выяснили, что приманка для грызунов хранилась в доступном для детей месте.

13 ноября двухлетнюю девочку госпитализировали в Оренбургской области с отравлением крысиным ядом. По данным правоохранительных органов, пострадавшая была в гостях у бабушки. Там она нашла несколько зерен, которые были обработаны крысиным ядом, и съела их.