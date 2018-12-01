Трое школьников отравились крысиным ядом в Казани

Трое учащихся одной из школ Казани госпитализированы с отравлением крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Специалисты управления обследовали школу и выяснили, что приманка для грызунов хранилась в доступном для детей месте. Отмечается, что лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.

Как рассказали «РИА Новости» в минздраве Татарстана, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Ранее 13 ноября двухлетнюю девочку госпитализировали в Оренбургской области с отравлением крысиным ядом. По данным правоохранительных органов, девочка была в гостях у бабушки в Бузулуке. Она нашла несколько зерен, которые были обработаны крысиным ядом, и съела их.