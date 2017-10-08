Двое взрослых и ребенок отравились на Кубани

Семья погибла в Краснодарском крае, как предполагается, от отравления угарным газом, сообщает ТАСС. Двое взрослых и подросток могли отравиться угарным газом, так как в доме было установлено неисправное оборудование, рассказала агентству старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по региону Наталья Смяцкая.

Она отметила, что по факту обнаружения трех тел проводится проверка. Семья погибла в Динском районе, в поселке Агроном. Погибших обнаружила пришедшая в гости родственница.

Портал iz.ru ранее сообщил, что шесть человек, среди которых четверо детей, госпитализированы, один ребенок погиб в результате отравления крысиным ядом в Ставропольском крае.