Песков подтвердил запрос Коэна о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве и просил организовать встречу.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Коэну объяснили, что администрация не занимается строительством, и пригласили на Петербургский форум, после чего он пропал.

«Им, действительно, позвонили и спросили, при чем здесь администрация президента, понимают ли они, куда обращаются. Они сказали, что хотят строить дом», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Песков также показал несколько писем, которые поступали на его электронный адрес по этой теме. Что касается самих откровений Коэна, то, по словам Пескова, «их должен комментировать священник».

29 ноября Коэн дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте Трампа с недвижимостью в России и на самом деле обсуждал его в ходе президентской кампании 2016 года в США.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что Коэн в январе 2016 года писал Пескову по поводу возможного строительства небоскреба в Москве. 30 ноября Трамп заявил, что «разок задумался о том, чтобы заняться строительством в России», однако деньги в проект так и не вложил.