Путин на G20 вместо встречи с Трампом проведет переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в субботу в первой половине дня проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что эти переговоры пройдут вместо планировавшейся ранее встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Пока только Эрдоган. У него возникла потребность продолжить этот доверительный диалог. Естественно, сирийские дела тоже требуют обсуждения», –– цитирует Пескова «РИА Новости».

Также представитель Кремля назвал условие, при котором возможно планировать встречу Путина и Трампа, и указал, что РФ готова к диалогу с США.

29 ноября президент США сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ.

В Кремле отметили, что у президента РФ и так насыщенный график. В период саммита с 30 ноября по 1 декабря у Путина назначены встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Уже прошли переговоры с лидерами стран БРИКС, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером КНР Си Цзиньпином.