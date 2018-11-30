Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Меркель на G20

Встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 перенесена на 1 декабря.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, переговоры состоятся в 13:25 по местному времени (19:25 мск), передает ТАСС.

29 ноября Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20.

Экипаж Airbus А340 принял решение вернуться в Германию спустя час, когда находился в небе над Нидерландами.

В итоге глава кабмина вместе с делегацией отправилась на саммит утром 30 ноября из Кельна самолетом испанских авиалиний.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Также в Аргентине пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.