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Стали известны условия, при которых россиян пропустят на Украину

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что запрет на въезд в страну не коснется некоторых граждан России. В том числе это мужчины, имеющие дипломатический статус, а также являющиеся «обслуживающим персоналом на транспорте».

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«Кроме того, те, которые имеют документ-подтверждение о постоянном или временном проживании на территории страны и которые едут с поездками гуманитарного характера», — цитирует Демченко «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Он добавил, что также запрет может быть отменен для тех, кто планирует въехать на территорию страны в связи со смертью или болезнью близких родственников. По его словам, выбранный диапазон — от 16 до 60 лет — нужен, чтобы эти люди «не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия».

С 30 ноября Киев запретил въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. В этой связи КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что данное решение были принято для того, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

Днем ранее, 29 ноября, Киев запретил иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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